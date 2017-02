Milan-Fiorentina di questa sera potrebbe passare alla storia come l'ultima partita con Silvio Berlusconi presidente. Per l’occasione, i Tuttosport stamane ha elencato i dieci successi più significativi ottenuti a San Siro in questi 31 anni. Si comincia con il derby del 24 aprile 1988, che spianò la strada verso il primo Scudetto dell’era Berlusconi. Nella stagione successiva, ricordiamo il 4-0 alla Juventus e il 5-0 al Real Madrid in Coppa dei Campioni. Cinque anni dopo, il 3-0 nella semifinale di Champions con il Monaco. Come dimenticare il celebre 6-0 rifilato all’Inter l’11 maggio 2001 o il derby vinto in rimonta (da 2-0 a 3-2) nel febbraio 2004. Sempre in Europa, indimenticabili il 3-0 inflitto al Bayern Monaco nel 2006 e il 3-0 al Manchester United, la partita perfetta. Chiudiamo con un doppio 3-0 sempre ai danni dell’Inter: quello del 2011, oltre a castigare il "traditore" Leonardo, spinse il Milan verso l’ultimo Scudetto berlusconiano, quello dello scorso anno, invece, passerà alla storia per la foto di Berlusconi che festeggia nello spogliatoio con la squadra.