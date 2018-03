Secondo quanto riferisce Sky Sport, il difensore del Milan Andrea Conti è pronto a partire per gli Stati Uniti, in particolare per la clinica di Pittsburg del professor Freddy Fu (quello che ha operato Ibrahimovic lo scorso anno), che svolgerà ulteriori accertamenti al ginocchio sinistro nuovamente infortunato dopo la rottura del crociato dello scorso settembre. Il Milan ha parlato del comunicato di "importante trauma distorsivo al compartimento laterale del ginocchio", ma vuole rassicurazioni sulla tenuta del crociato. che, secondo le prime informazioni, non avrebbe subito ulteriori lesioni.



Ad oggi, i tempi di recupero sono stimati in circa 2 mesi e quindi l'attuale stagione è compromessa, ma il club rossonero vuole vederci chiaro fino in fondo e avere un ulteriore autorevole parere sulle condizioni fisiche di Andrea Conti.