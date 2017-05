Il nuovo Milan cinese ha dato comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della convocazione del primo cda post-closing per il prossimo 18 maggio, nel quale si va verso un significativo aumento di capitale per affrontare al meglio la prossima stagione, sia sotto il profilo dei costi di gestione che di un mercato che dovrà rinforzare la rosa rossonera. Il cda dovrà ratificare un primo aumento nell'ordine dei 60 milioni per coprire le perdite della stagione in corso, ma l'assemblea dei soci avrà la possibilità di stanziare un'altra tranche da 60 milioni che verrebbe utilizzata per la campagna acquisti.



Va considerato poi quello che dovrebbe essere l'apporto del fondo statunitense Elliot, che ha ha permesso la scalata di Yonghong Li e l'acquisizione del Milan e che, grazie al suo finanziamento, dovrebbe creare le premesse per l'emissione di due prestiti obbligazionari per 73 e 55 milioni. In parole povere, il budget a disposizione del ds Mirabelli potrebbe subire un incremento fino a circa 100 milioni, che dipenderà anche dalle cessioni che verranno concluse. L'ultima novità riguarda la data della chiusura del bilancio, che non sarà più al 31 dicembre ma al 30 giugno, in linea con l'andamento della stagione sportiva.