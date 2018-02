Questa mattina la Gazzetta dello sport regala grande spazio ai tre attaccanti del Milan, analizzando pregi e difetti.



CUTRONE: Patrick sta benissimo sia fisicamente che mentalmente e ogni volta che gioca mette in difficoltà le difese avversarie. In pochi mesi, grazie alla sua grinta e alla sua voglia di fare, ha saputo poi diventare il nuovo idolo della tifoseria milanista. Se bisogna trovare un lato negativo della sua stagione, c’è il fatto di aver giocatore male alcune trasferte, su tutte Fiorentina-Milan a fine 2017 e Lazio-Milan a settembre.



KALINIC: le sue caratteristiche e la sua disponibilità a lavorare con e per la squadra sono molto apprezzate da mister Gattuso, ma da uno come lui è lecito aspettarsi qualche gol in più visto che il croato è fermo ad appena quattro reti in questo campionato (in Coppa Italia e in Europa League non ha ancora segnato).



ANDRE’ SILVA: se in Europa League ha segnato tanto, lo stesso non si piò dire per il campionato, dove il portoghese è ancora a secco. Domenica a Udine, l’ex Porto ha avuto una grande chance dal primo minuto, ma anche questa volta il suo rendimento è stato piuttosto deludente. Per sua fortuna, Gattuso ha grande fiducia in lui e in futuro ci sarà quindi ancora spazio per lui.