Problema fisico al polpaccio per Marco Storari: parte Antonio Donnarumma dal primo minuto per quanto concerne la porta del Milan, nella sfida dei quarti di Coppa Italia contro l'Inter. Dopo la defezione del fratello Gigio, è l'unico estremo difensore disponibile: Gigio finisce dunque in panchina, pur essendo infortunato e a rischio anche per la gara contro la Fiorentina di sabato alle 12.30.



FISCHI PER GIGIO - Fischi alla lettura delle formazioni per Gigio Donnarumma: i tifosi non perdonano le ultime uscite del procuratore Mino Raiola.