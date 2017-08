FANTACALCIOMERCATO

Ilha provato a recuperarlo per l'ennesima volta, dandogli spazio in un'estate ricca di colpi di scena e di grandi protagonisti arrivati dal mercato. Eppurenon ha mai realmente convintoe oggi, colui che è stato il suo più grande sponsor, ha dato il suo assenso alla società per mettere il francese sul mercato.Niang ha mercato e fra i club interessati a lui dopo il no al Besiktas c'è sempre lo. Secondo quanto appreso dail club russo ha presentatoche il club rossonero ste prendendo in seria considerazione.che, finora, ha rifiutato ogni proposta pervenutagli. Voleva e vorrebbe restare al Milan perchè l'appoggio del club era solido. Oggi, tuttavia, l'apertura all'addio del MilanE infatti il francese non è stato convocato da Vincenzo Montella per la sfida con lo Shkendija ( LEGGI QUI LE MOTIVAZIONI ). Niang. Se acconsentirà alla cessione lo Spartak Mosca affonderà il colpo definitivo.