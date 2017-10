Roberto Pruzzo, ex attaccante di Genoa, Roma e Fiorentina, ora ds del Como, commenta così, a Radio Radio, le parole di Silvio Berlusconi sul Milan: "Ha detto qualcosa di giusto, perché in estate sono stati presi calciatori non proprio funzionali. Magari bisognava concentrare gli sforzi su un vero fuoriclasse, Montella in quel momento è stata la scelta migliore e poi è andato in difficoltà. Ma c'è tempo per ribaltare la situazione che, al momento, è comunque molto difficile".