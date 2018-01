Ildicentra la seconda vittoria consecutiva, ribaltando ilgrazie alla doppietta, la prima in rossonero, di Francke fa suo il settimo posto in classifica. Prova la risalita la squadra rossonera, attesa adesso dallo scontro delicato e importante nel weekend contro ladi Simone, che non smette di stupire. Non solo campo, però, visto che ormai, per la prossima stagione, c'è un altro grosso cambiamento da formalizzare.No, il mercato non c'entra niente. Gennaroha dichiarato, dopo la vittoria sarda, di non voler nuovi giocatori in rosa, quindi la società rossonera lavorerà solamente per le cessioni, almeno di occasioni degli ultimi giorni. Di mezzo c'è la sponsorizzazione: come ricorda la Repubblica, si attende la staffetta dello sponsor tecnico tra: contratto più breve ( qui per le cifre, più basse ) e annuncio imminente. Un sodalizio storico quello con le tre strisce, che si interrompe lasciando spazio allo stesso sponsor tecnico dell'Italia.