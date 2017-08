Fino a questo punto il Milan è stato senza dubbio il re del mercato in entrata, almeno in Italia; gli arrivi di tanti giocatori di qualità e carisma, da Bonucci a Biglia e Calhanoglu, hanno riportato l'entusiasmo in una piazza che veniva da anni di delusioni, in campo come sul mercato. A fronte delle entrate di primo livello, però, non hanno fatto seguito le cessioni che la dirigenza rossonera aveva messo in conto, soprattutto in questa fase finale del mercato.



I NOMI - All'inzio del mercato, Fassone e Mirabelli hanno deciso di rivoluzionare la rosa, stravolgendo l'assetto tattico della squadra a disposizione di Vincenzo Montella; per chiudere al meglio il mercato con l'arrivo di un attaccante di livello internazionale, però, servono anche le cessioni dei diversi esuberi che sono rimasti in rosa. L'addio di Niang, dal quale i rossoneri speravano di ricavare 18 milioni, è stato al momento congelato e porterà al mancato incasso di una cifra importante che i vertici rossoneri contavano di poter mettere a bilancio. Restano, poi, molto complicate anche le situazioni di Bacca, Sosa e Paletta, che sono stati messi ai margini del progetto tecnico di Montella e sono in cerca di una nuova sistemazione.



IL PUNTO - Il caso più spinoso è, ovviamente, quello di Carlos Bacca, che i rossoneri non hanno intenzione di cedere per meno di 20 milioni di euro, così da evitare di mettere a bilancio una minusvalenza; le richieste del Milan, però, hanno complicato le trattative con Marsiglia e Siviglia che, al momento, non hanno intenzione di spingersi così in alto per il classe '86. Anche le situazioni di Sosa e Paletta restano da definire, con il centrocampista argentino seguito da diversi club sudamericani, su tutti il Pumas che ha già fatto un'offerta ritenuta non all'altezza, e l'ex Parma che piace a Genoa e Fiorentina che però non hanno intenzione di arrivare ad offrire i 5 milioni di euro chiesti dal Milan. Mercato in uscita che, quindi, resta bloccato per via delle richieste probabilmente eccessive di un Milan che si è dimostrato signore del mercato in entrata, ma non certo di quello in uscita.