Secondo TuttoSport, slitterà a novembre l'assemblea dei soci del Milan per l'approvazione del bilancio del primo semestre 2017, attesa entro ottobre come era stato annunciato dal club a fine agosto, quando il consiglio d'amministrazione aveva approvato un pre-consuntivo. Nell'ultima riunione, a fine settembre, con l'accordo del collegio sindacale, il Cda si è preso più tempo per finalizzare il documento contabile, che copre il periodo fra gennaio e giugno. Secondo fonti societarie, non ci sono criticità dietro il rallentamento ma alcune problematiche di trasposizione contabile e recenti significativi cambiamenti di principi contabili a livello normativo. In questi casi, chiariscono le stesse fonti, é possibile avvalersi di un termine più lungo, di 180 giorni invece che di 120 dalla chiusura dell'esercizio.