Montella aveva chiesto una reazione, ha usato almeno dieci volte questa parola nella conferenza stampa della viglia. Sul campo il Milan ha risposto bene, ordinato nel nuovo modulo e con i nuovi che hanno subito regalato gemme di classe cristallina. La regia sapiente di Biglia, i tre gol di André Silva, ma sopratutto un Hakan Calhanoglu assolutamente illegale per gran parte della gara. Proprio i giocatori più discussi dell'ultimo periodo hanno dato le migliori risposte.



UN 10 VERO - Ha aperto le marcature con un destro imparabile sotto l'incrocio dei pali, ha regalato un assist incantevole di sinistro: Calhanoglu è un giocatore dal talento vivo. Contro i non irresistibili austriaci ha convinto anche da mezzala, sia dal punto di vista dell'attenzione tattica, sia della determinazione. L'istantanea perfetta è quel recupero palla in scivolata con susseguente assist per il gol dello 0-2. Un vero numero 10 per cifra tecnica, ma che ha nelle corde anche la capacità di sapersi adattare qualche metro più indietro.



IMBARAZZO DELLA SCELTA - 'Hakan ha caratteristiche per fare più ruoli, può fare anche l'esterno destro in 4-4-2, l'ho visto con i miei occhi. Ha la verticalità nel sangue, oltre il grande talento'. Quando Montella parla di Calhanoglu nel post-gara lo fa con un sorriso di chi sa di avere un giocatore importante e l'imbarazzo della scelta. L'idea, con un turco in queste condizioni, è quella di provare a farlo coesistere con Suso e Bonaventura nel 3-5-2.



@86_longo