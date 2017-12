Il preparatore atletico Mario Innaurato lascia il Milan per seguire Vincenzo Montella al Siviglia: dopo le indiscrezioni uscite nella giornata di ieri a breve arriverà l'ufficialità della risoluzione del contratto, appena effettuata, del preparatore giunto in rossonero nel corso del mese di novembre, voluto proprio dall'ex tecnico al posto dell'ex collaboratore Emanuele Marra.



GATTUSO NON PRENDE NESSUNO - Innaurato ha lasciato Milanello da qualche minuto, dopo aver deciso di risolvere il contratto con la società di Via Aldo Rossi: via con il proprio mentore in una nuova avventura professionale, nella Liga spagnola. Dopo neanche due mesi, il Milan perde dunque un preparatore, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com non arriveranno volti nuovi, dopo il secondo addio in seguito all'esonero di Marra nello scorso novembre: Genaro Gattuso dispone infatti di due preparatori atletici, Bruno Giovanni Dominici, giunto con lui nella nuova avventura con la prima squadra e proveniente dalla Primavera, e Dino Tenderini, con i quali terminerà la stagione. L'addio di Montella è avvenuto il 27 novembre, quello di Innaurato esattamente un mese dopo.