Ricardo Rodríguez, come riportato dai media svizzeri, non giocherà stasera contro l’Ungheria. È una scelta del commissario tecnico Vladimir Petkovic, che vuole preservare il giocatore per la gara di martedì con il Portogallo. Rodríguez, infatti, è diffidato e in caso di ammonizione sarebbe costretto a saltare la sfida contro CR7 e compagni, partita che potrebbe essere decisiva per il primo posto nel Gruppo B.