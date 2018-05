L'ultima assemblea dei soci del Milan è stata quella delle conferme. Conferma delle difficoltà del club a livello economico, conferma che il prossimo mercato sarà basato sostanzialmente sui parametri zero con poche eccezioni in base alle uscite, e conferma che Elliott agisce tuttora già da proprietario del Milan. Nulla di nuovo sotto il Sole quindi. Malgrado i sorrisi e le frasi di circostanza di Fassone, il messaggio che passa è di ridimensionamento rispetto alla fanfara dell'ultima estate.



Meno proclami e nessun botto di mercato. Tutto ruoterà intorno a Gattuso e alla sua capacità di colmare lacune tecniche attraverso l'organizzazione. In quest'ottica voglio credere che sia davvero una bufala l'indiscrezione secondo la quale Mirabelli avrebbe confidato di avere in canna un grande colpo sul mercato. Dopo tutte le gaffe passate voglio pensare che non abbia pronunciato quella frase, ma soprattutto voglio sperare che non sarà lui a gestire la prossima campagna acquisti del Milan.



Non mi interessa sapere chi ricoprirà la carica di Ds, ma mi auguro che Gattuso possa dare quella logica al mercato assente la scorsa estate. Il Milan non poteva permettersi già all'epoca, ma a maggior ragione adesso, un altro mercato alla ricerca di figurine o di favori ai procuratori, questa volta la priorità deve essere la squadra.