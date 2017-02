A margine di un evento sul cyberbullismo, Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "E’ un messaggio molto chiaro: i social hanno sempre più importanza e noi che siamo personaggi pubblici dobbiamo usarli con grande attenzione perché abbiamo molte persone che ci seguono. Bisogna usare la testa".



SULLE CONDIZIONI - “Sto meglio, sono contento di come sta andando la riabilitazione”.



SULLA VITTORIA CON LA FIORENTINA - "Abbiamo giocato bene, abbiamo vinto che era la cosa più importante ma possiamo fare meglio. Lavoreremo per questo".



SULL'EUROPA - "Le altre squadre vincono e fanno punti, noi dobbiamo fare lo stesso e rimanere concentrati perché ci sono ancora tanti punti a disposizione".



SULLA CENA OFFERTA DAL MISTER - "Vedremo nei prossimi giorni se il mister ci porterà a cena. La cosa più importante è vincere".



SULLA CESSIONE DEL MILAN - "Vedremo cosa succederà quando la trattativa sarà finita".



SUL RITORNO IN CAMPO - "È lunga, vediamo come si evolverà la situazione. Ci vuole ancora qualche mese. Prima devo pensare a guarire bene e poi al ritorno in campo. Il mio morale è alto, mi dispiace non poter aiutare la squadra, ma bisogna avere calma e aspettare che l’infortunio passi".