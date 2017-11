Il Milan abbandona, per qualche giorno, il campionato, ed è pronto a rituffarsi in Europa League. Ancora imbattutto, dopo due vittorie e un pareggio, giovedì scenderà in campo ad Atene contro quell'Aek che due settimane fa è riuscito a fermarlo a San Siro sullo 0-0. Per evitare il sorpasso, ed eventuali brutte sorprese, la squadra di Vincenzo Montella dovrà vincere per chiudere definitivamente i conti e concentrarsi solamente sulla Serie A. Il tecnico milanista, che dovrà fare a meno di Lucas Biglia, out per un'infiammazione al tendine rotuleo, riabbraccerà Leonardo Bonucci, pronto a rientrare dopo le due giornate saltate per qualifica. Ci sarà l'ex Juve al centro della difesa, a guidare un reparto apparso in difficoltà contro la furia di Gonzalo Higuain.



EUROPA LEAGUE STRADA PIU' FACILE - Con il cammino in Italia incerto e zoppicante, e l'obiettivo quarto posto distante 12 punti, per il momento vale la pena concentrarsi sull'Europa League, altra via di accesso alla prossima Champions League. Nonostante sia un percorso lungo, pieno di scontri diretti e con le escluse dalla Champions vogliose di dire la loro dai sedicesimi, sembra che il Milan possa dire maggiormente la sua, numeri alla mano. Inoltre, in panchina c'è quel Vincenzo Montella che sa come affrontare al meglio la competizione: alla guida della Fiorentina si fermò una volta agli ottavi contro la Juventus (2013/14 eliminato per una punizione di Pirlo), poi, l'anno successivo, in semifinale contro il Siviglia di Emery e Bacca, vincitore in finale. Al momento, la via più facile per raggiungere l'Europa che conta, sembra proprio quella dell'Europa meno nobile.