Questa sera all'interno dello stadio Filadelfia di Torino si disputerà la finale di andata della Coppa Italia Primavera che vedrà fronteggiarsi Torino e Milan. Le due formazioni, arrivati allo scontro finale dopo aver battuto rispettivamente Roma e Atalanta non saranno al completo perchè in entrambi gli schieramenti si registrano assenza importanti.



ASSENZE - La lista degli indisponibili è lunga in casa granata dove Federico Coppitelli dovrà fare a meno di elementi di spicco della rosa come Buongiorno e Milico oltre allo squalificato Kone. I rossoneri di Alessandro Lupi non potranno contare sul perno difensivo Llamas e su Sinani in attacco entrambi fermi ai box per problemi fisici.



RIECCO MASTOUR - Per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta pensando ad un clamoroso rilancio di uno dei giovani ancora sotto contratto e più chiacchierati degli ultimi anni. In attacco, insieme al bomber del Viareggio, Frank Tsadjout, che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 2023 scenderà in campo il fantasista marocchino Hachim Mastour, che già lo scorso sabato è tornato in campo e avrà una nuova chance per ritornare protagonista.