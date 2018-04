L'ultima partita da titolare con la maglia del Milan Mateo Musacchio la ha disputata lo scorso 23 dicembre e oltre ai 6 minuti disputati contro il Chievo non c'era traccia di lui nelle scelte di Gennaro Gattuso. Complice l'infortunio di Alessio Romagnoli, il centrale argentino ha però ritrovato finalmente il campo durante la sfida contro il Sassuolo.



Musacchio non ha però sprecato tutto il tempo passato lontano dal campo di gioco. A Milano con lui è arrivata infatti anche la splendida compagna Irene Gonzalez Toboso specializzata in medicina estetica e modella di professione. La coppia è legatissima e, come ufficializzato con una foto sul proprio canale instagram, la bellissima Irene è in attesa di un bebè. Ecco la prova e le foto della bella Irene nella nostra gallery.