Come scrive oggi il Corriere della Sera entro 15 giorni Marco Fassone deciderà come procedere per il rifinanziamento del debito del fondo Elliott: l’ad rossonero, prima di presentarsi sul mercato con Merrill Lynch, deciderà se preparare un piano di rifinanziamento solo per il club (fino a 300 milioni) o un tutt’uno anche per la proprietà.