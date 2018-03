Rimangono i dubbi finanziari sulla proprietà cinese del Milan. Ieri si è riunito il Cda rossonero, che avrebbe dovuto prendere atto del versamento da parte del presidente Yonghong Li della prima tranche di 10 milioni di euro, su un aumento di capitale di 37, necessario per le spese ordinarie fino a giugno. Secondo fonti vicine al Milan, mister Li onorerà l'impegno (il bonifico dovrebbe arrivare oggi), rifiutando un nuovo prestito del fondo Elliott, disponibile a concederlo.



PROSSIME TAPPE - Ma i nodi finanziari restano gli stessi. Il 19 e il 20 aprile l'Uefa valuterà la situazione economica del club, prima delle sanzioni sulle violazioni del fair-play finanziario. Va risolta la questione del rifinanziamento del debito con Elliott. Il fondo americano deve incassare oltre 370 milioni entro ottobre e Li sta cercando un nuovo socio: potrebbe essere lo stesso che ha messo a disposizione i 37 milioni per il nuovo aumento di capitale. Lo si capirà nei prossimi giorni.



BITCOIN SNEIJDER - La Repubblica in edicola oggi indica la società specializzata che aveva ricevuto dallo staff cinese l'incarico di valutare un finanziamento anche attraverso un crowdfunding in criptomonete: si tratta di Vsport, "piattaforma" aperta dedicata alla ricerca di risorse per progetti nell'industria dello sport. Tra i fondatori c'è il campione olandese ex Inter, Wesley Sneijder.