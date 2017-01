Il Milan non vuole vendere i propri giovani: è la linea tenuta per la prima squadra, si discutono i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli, lo stesso vale però anche per i ragazzi che si stanno mettendo in mostra in prestito. La conferma arriva dalla gestione di Gian Filippo Felicioli, che dopo un avvio difficile si sta imponendo all'Ascoli: da quando il terzino mancino classe '97 si è preso un posto da titolare il club marchigiano ha perso solo due volte (una partita però non disputata dall'ex esterno della Primavera rossonera). Numeri importanti che inevitabilmente hanno attirato l'interesse di due società di Serie A: Atalanta e Sampdoria hanno presentato offerte da circa 2 milioni di euro per il cartellino di Felicioli, ma dal Milan è arrivato un no categorico, nessuna volontà di perdere il controllo sul giocatore.



RINNOVO: SI DECIDE DOPO IL CLOSING - Il presente resta dunque rossonero, ma il futuro è ancora tutto da scrivere, a partire dal rinnovo. Il suo contratto con il Milan infatti scadrà nel 2018 e al momento è tutto fermo sul fronte prolungamento: pesa soprattutto l'incertezza societaria, solo dopo il closing infatti potranno partire i contatti veri e propri con il nuovo management per risolvere tutte queste situazioni in bilico. Senza rinnovo il rischio è di perdere il giocatore a una cifra bassa, con un solo anno di contratto rimasto, ma al momento, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, filtra massima serenità sull'argomento: appuntamento a fine stagione, quando verrà tracciato un bilancio di questa prima esperienza tra i professionista, se Felicioli manterrà il rendimento avuto finora non ci saranno problemi a trovare un'intesa, anche perché il Made in Italy piace sia all'attuale dirigenza che al duo Fassone-Mirabelli prossimo a insediarsi.



PRIMO RINFORZO PER L'ESTATE? - Qualora si arrivasse all'accordo ecco allora un nuovo bivio: nuovo prestito per proseguire nel percorso di crescita o restare per completare il pacchetto dei terzini? Tutto dipenderà dalle scelte del Milan: tralasciando Abate che opera sulla fascia destra, sulla corsia mancina ci sono Antonelli, Vangioni, Calabria e De Sciglio (questi ultimi due impiegabili su entrambe le fasce). La probabile partenza di Vangioni, i dubbi su Calabria e l'incognita De Sciglio, corteggiato dalla Juventus, potrebbero però aprire spazi importanti per un rinforzo interno e low cost come Felicioli, consentendo così ai rossoneri di concentrare le attenzioni su altri reparti. Ogni discorso è comunque rimandato a maggio, quando ci sarà più chiarezza sul futuro societario rossonero e sul reale rendimento del terzino in Serie B, con una certezza: il Milan crede in Felicioli e non vuole perderlo, le pretendenti sono avvisate.



