Milan e Lazio tornano a bussare alla porta per Keita Baldè, riporta l'edizione odierna de Il Messaggero. I due club fanno leva sulla ferma posizione del presidente della Lazio Claudio Lotito di non cedere il giocatore alla Juventus alle condizioni dei bianconeri. E lo stesso giocatore, per non perdere come minimo i primi sei mesi di stagione, potrebbe decidere di abbandonare l'idea di vestire la maglia dei campioni d'Italia. Per Keita il Milan offre 15 milioni più i cartellini di Paletta e Niang: operazione complessiva di oltre 30 milioni di euro.