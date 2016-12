Ore di febbrile attesa in casa Milan, dopo le dichiarazioni di Galliani che ha minacciato di non far disputare la finale in caso di altro ritardo dell'aereo. Intanto, secondo quanto riferisce Milannews.it, Il rinvio della partenza del club rossonero per Doha ha fatto slittare a domani il pranzo, programmato per le 12.30 ora locale, le 10.30 italiane, tra Marotta, l'ambasciatore del Qatar e appunto l'ad rossonero.