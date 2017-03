Sei scommettitori su dieci puntano sul riscatto del Milan: i rossoneri, dopo il discusso ko contro la Juve della scorsa settimana, giocano domani sera a San Siro contro il Genoa. Secondo i dati 888sport.it la vittoria di Montella è piazzata a 1,64. Poca la fiducia concessa al Genoa sia in virtù del trend esterno di questa stagione (9 ko in 14 trasferte) che di quello storico nelle gare giocate in casa del Milan. Nella tana dei rossoneri il Grifone ha raccolto solo sei successi in 55 partite tra campionati e coppa. Il «2» è offerto a 5,40, mentre il pareggio è bancato a 3,75.