Il Milan ha cambiato allenatore esattamente un mese fa, esonerando Montella e promuovendo al suo posto Gattuso. Ma, in vista della prossima stagione, circolano già diverse voci sulla panchina rossonera. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi rilancia il nome di Roberto Mancini, che non è felice allo Zenit San Pietroburgo. Gli ostacoli per il Milan sono rappresentati dalla possibile concorrenza della Nazionale italiana e soprattutto dall'alto ingaggio del tecnico ex Inter, che in Russia guadagna circa 8 milioni di euro netti all'anno.