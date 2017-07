#CraiovaMilan i rossoneri sono già in campo per l'allenamento di rifinitura pic.twitter.com/OFMkpGZ1nU — calciomercato.com (@cmdotcom) 27 luglio 2017

#CraiovaMilan: media locali danno poco spazio al match di #EuropaLeague, puntano il dito contro l'amministrazione per i problemi allo stadio pic.twitter.com/Uzaw8So5e0 — calciomercato.com (@cmdotcom) July 27, 2017

#CraiovaMilan il club manager Abbiati concede una foto ai tifosi pic.twitter.com/lBaYiwaHXa — calciomercato.com (@cmdotcom) 27 luglio 2017

E' una giornata importante per il Milan, che dopo 1234 giorni torna ufficialmente in Europa. Oggi, i rossoneri diaffronteranno l'nell'andata del terzo turno di qualificazione all'Europa League. Ieri () la squadra è arrivata a Craiova e Vincenzo Montella ha tenuto la sua prima conferenza stampa europea in rossonero. Oggi ci sarà la rifinitura e poi la gara che prenderà il via alle 20 di stasera. Intanto, l'inviato di, Daniele Longo, è a Craiova, per raccontarvi l'atmosfera della giornata.La Gazeta de Sud, giornale locale, questa mattina ha aperto senza dare spazio alla partita di Europa League, bensì puntando il dito contro l'amministrazione per i problemi legati allo stadio.- Il Milan ha lasciato l'albergo di Craiova e si sta dirigendo verso Drobeta dove svolgerà l'allenamento di rifinitura mattutino.L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone è atteso oggi a Craiova. Ieri è stato impegnato in Italia nel sorteggio del calendario della Serie A e non ha potuto seguire, come invece fatto da Mirabelli, la squadra in Romania.- Di prima mattina il club managersi è subito concesso per una foto e un incontro con i tifosi presenti all'esterno dell'albergo rossonero.Il Milan si appresta a lasciare l'albergo di Craiova per spostarsi all'interno dello stadio dove si terrà la partita questa sera per l'allenamento di rifinitura. Ecco il programma della giornata.