Il nuovo Milan di Yonghohng Li, guidato sapientemente da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, veleggia placidamente verso un'inizio di stagione sereno, visto che il mercato finora ha regalato abbondanti soddisfazioni. Ben quattro i calciatori già acquisiti, nei primi quindici giorni di giugno: il difensore Mateo Musacchio dal Villarreal, il centrocampista Franck Kessie dall'Atalanta, il terzino sinistro Ricardo Rodriguez dal Wolfsburg e l'attaccante Andrè Silva dal Porto. E non è finita qui, visto e considerato che altri colpi arriveranno nei prossimi giorni.



DAI 'GIORNI DEL CONDOR' ALLA PROGETTAZIONE - Un inizio spumeggiante, come a Milano sponda rossonera non si vedeva da tempo: troppi i mercati del "siamo a posto così, entra qualcuno solo se esce qualcuno", troppi i mercati dei saldi di fine stagione o dei "Giorni del Condor", che potevano regalare grandi soddisfazioni ma anche cocenti delusioni. Una tale pianificazione, una sessione di compravendite improntata celermente all'acquisizione di giocatori giovani e funzionali alla squadra non si vedeva dalla stagione 1997/98, in quello che poi si rivelerà un annus horribilis per i colori rossoneri. Una rivoluzione di mercato portata dal Capello bis, un annata che sarà fallimentare con il decimo posto finale.



1997/98: RIVOLUZIONE ALIAS ANNUS HORRIBILIS - In quella sessione il club rossonero rifece praticamente la propria rosa, con innesti di giocatori promettenti e al primo approccio con il grande calcio: fu una disdetta, perché praticamente tutti fallirono e compromisero la loro carriera. Arrivarono infatti Ibrahim Ba dal Bordeaux per 12 milioni di euro, Thomas Helveg dall'Udinese per 8,5 milioni, Christian Ziege dal Bayern Monaco per 5 milioni, Andreas Andersson dal Goteborg per 3,5 milioni, Andrè Cruz dal Napoli per 3 milioni, Patrick Kluivert dall'Ajax per 2 milioni, Steinar Nielsen dal Tromso per 1 milione, Dario Smoje dal Rijieka per 800mila euro, il cavallo di ritorno Roberto Donadoni a zero dai Metrostars, Giampiero Maini per dal Vicenza 3 milioni, Massimo Taibi dal Piacenza per 650mila euro più Winstone Bogarde, Giuseppe Cardone e Samir Beloufa, tutti a zero, da Ajax, Vicenza e Cannes.



CAMBIARE TANTO NON E' SEMPRE CAMBIARE BENE - Quattordici nomi nuovi, quattordici flop: gli acquisti in quell'estate furono quindici e uno, il brasiliano Leonardo proveniente dal PSG, si rivelerà invece fondamentale per la storia rossonera, sia da giocatore che da dirigente. Un monito per Fassone e Mirabelli: non è tutto oro quel che luccica, e non sempre cambiare tanto è sinonimo di cambiare bene. Detto questo, l'entusiasmo ritrovato dei tifosi rossoneri dopo tanti anni, è indice di un ottimo lavoro da parte della società, almeno sulla carta: il 1997/98 rimane lì a fare da monito, come una Spada di Damocle pronta a cadere, ma i presupposti sono ottimi. Il Milan sta tornando, o sarà un altro annus horribilis? Ai posteri l'ardua sentenza.