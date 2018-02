Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante di Torino, Roma e Bayern Monaco, parla la Gazzetta dello Sport di Patrick Cutrone, giovane attaccante del Milan: "Ma quanto merito va dato a Mihajlovic e Montella per aver lanciato Donnarumma e Cutrone? In un’estate di spese milionarie, il Milan l’attaccante ha scoperto di averlo in casa. Detto questo, ci piace esaltare i ragazzi, ma lasciamoli crescere. Di sicuro, Cutrone ha dimostrato in una piazza importante di avere qualità e continuità, senza risentire mai di un’alternanza con gli altri attaccanti del Milan. Complimenti a lui e alla sua "tigna", che alla sua età è un buon biglietto da visita. Alla gente, piacciono giocatori così: che la buttano dentro, ma soprattutto danno l’impressione di non risparmiarsi mai. E menomale che qualcuno ha avuto il coraggio di lanciarlo".