Ricardo Rodriguez, terzino del Milan, ha raccontato quali sono le differenze tra il calcio italiano e quello tedesco a Forza Milan: "Sono qui da poco tempo, ma posso dire che il calcio italiano è molto difficile, perché tutte le squadre sono compatte e organizzate, segnare in Italia è complicato. In Germania si gioca più a viso aperto. La preparazione atletica? Credo che in Germania fosse più dura, soprattutto all'inizio. Appena mi trasferii dalla Svizzera, al Wolfsburg ho trovato un allenatore molto severo da questo punto di vista, è stata la preparazione più dura che ho mai svolto in carriera".