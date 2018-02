Agustin Rogel aspetta il Milan. Dopo Ivan Strinic, praticamente prenotato per giugno a parametro zero, il difensore uruguaiano classe '97 può essere un'altra operazione a scadenza di contratto per i rossoneri: il centrale del Nacional ha dato la sua parola al Milan, aspetterà i rossoneri finché arriverà la decisione del ds Mirabelli che conosce Rogel a memoria da anni. Fino a quel momento, non rinnoverà col Nacional (che continua a insistere) e non firmerà con uno degli altri club che lo corteggiano, in particolare in Liga.



IN ATTESA - Adesso palla al Milan che dovrà quindi decidere le strategie in difesa: con Paletta che ha salutato e Gustavo Gomez prossimo a fare le valigie passando per la situazione di Zapata, bisognerà chiarire su chi puntare e su chi investire anche in quel ruolo, oltre ai due titolari Bonucci e Romagnoli. Ecco perché Rogel è un affare pronto per essere chiuso ma non ancora definito, sono i giorni delle valutazioni. Palla a Mirabelli, Agustin aspetta...