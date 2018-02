Ieri la sfida con la Roma, mercoledì il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Per questo motivo il Milan è rimasto nella Capitale, che si è risvegliata sotto la neve. L'allenamento mattutino è saltato, con la squadra rossonera costretta ad allenarsi in albergo. Per provare a recuperare la situazione, nel pomeriggio Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha lasciato l'albergo che ospita i rossoneri per andare a cercare in prima persona un campo sul quale poter lavorare.