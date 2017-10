Dopo gli anticipi di ieri e le partite di oggi pomeriggio, continua alle 18 la settima giornata di Serie A, con il big match dello Stadio Meazza di Milano tra il Milan di Vincenzo Montella e la Roma di Eusebio Di Francesco: i due allenatori, ex compagni proprio in giallorosso, si ritrovano in un momento profondamente diverso. I giallorossi infatti, oltre alla vittoria in Champions League contro il Qarabag, sono reduci da tre successi di fila in campionato e inseguono le primissime posizioni, dato che hanno ancora da recuperare il match contro la Sampdoria, rinviato per maltempo, e vogliono trovare i tre punti anche a Milano. I rossoneri invece, nonostante le 10 vittorie in 12 partite, hanno già accumulato punti di ritardo in campionato (a causa delle brutte sconfitte contro Samp e Lazio) e non possono sbagliare, dopo la brutta figura sfiorata giovedì in Europa League contro il Rijeka. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber: da una parte il croato Nikola Kalinic, dall'altra il bosniaco Edin Dzeko



I PRECEDENTI - Dopo una serie di tre partite senza successi contro il Milan in campionato (2N, 1P), la Roma ha vinto le ultime tre sfide con i rossoneri. Dopo lo 0-0 del maggio 2013 sia Milan che Roma hanno segnato nelle quattro sfide più recenti giocate al Meazza: ad un pareggio e una vittoria lombarda sono seguiti due successi giallorossi. Il Milan ha vinto le prime tre partite di Serie A giocate in casa, segnando sempre esattamente due reti; i rossoneri inoltre hanno trionfato in otto degli ultimi 10 incontri casalinghi (due sconfitte, l’ultima delle quali contro la Roma). I giallorossi invece possono allungare il proprio record di vittorie esterne in Serie A: attualmente la serie è di nove, in cui hanno segnato in media 3.2 gol a partita. Stephan El Shaarawy, 21 gol in 83 partite in A con la maglia del Milan, è andato a segno al Meazza contro la sua ex squadra in entrambi i precedenti di campionato (maggio 2016 e maggio 2017).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessie, Biglia, Çalhanoglu, Rodríguez; Silva, Kalinic.



ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy