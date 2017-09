"La partita di Milano è pericolosissima per la Roma". Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, ai microfoni di Radio Radio dice la sua sulla sfida di domenica alle ore 18.00, tra il Milan di Vincenzo Montella, in difficoltà dopo il ko contro la Sampdoria, e la lanciatissima Roma di Eusebio Di Francesco. "Se i giallorossi non dovessero vincere a San Siro, il distacco dalle prime inizierebbe a essere importante. Il turnover ha funzionato, ma ora che sono finite le amichevoli - afferma in riferimento al terzetto Verona-Benevento-Udinese - deve finire".