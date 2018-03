Mercoledì pomeriggio di lavoro per il Milan, a tre giorni dalla ripresa del campionato: appuntamento nello spogliatoio alle 15.00, compresi tutti i nazionali a eccezione di Gustavo Gomez che, come da programma, rientrerà giovedì a Milanello. Rossoneri in campo alle 15.30, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare in palestra. Prima parte incentrata sulla tecnica, con diverse esercitazioni svolte al massimo dell'intensità; gran ritmo anche nel prosieguo dell’allenamento quando la squadra, divisa in due gruppi, si è focalizzata sulla fase di possesso palla e sul pressing. Al termine una serie di partitelle su campo ridotto.



​André Silva, Bonaventura, Cutrone, Kalinic, Kessie e Rodriguez hanno lavorato regolarmente in gruppo. Defaticante in palestra, invece, per Biglia, Bonucci, Calhanoglu e Zapata.