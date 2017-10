Alessio Romagnoli, difensore del Milan, al triplice fischio della partita contro il Chievo ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Era importante vincere e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo giocato bene, siamo stati concentrati per tutti i 90'. Senza Bonucci si gioca meglio? No, non è così, siamo tutti responsabili e in queste ore sono uscite cose non vere. Contro la Juventus daremo tutto per fare una grande gara".