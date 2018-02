La macchina guidata da Rino Gattuso viaggia a ritmi forsennati ed è pronta a scrivere un finale di stagione esaltante. Tredicesimo risultato utile consecutivo, ancora una volta la porta difesa da Gianluigi Donnarumma è rimasta inviolata. Dopo 210 minuti di parità e ben 14 tiri dal dischetto, il Milan vola in finale di coppa Italia con la Juventus, il 9 maggio, sempre all'Olimpico.



COME NESTA - La 13 rossonera sulle spalle, gli interventi in scivolata con i tempi giusti, la stessa fede calcistica. Quando vedi giocare Alessio Romagnoli il pensiero non può che andare ad Alessandro Nesta. Un paragone che, forse, lo ha anche un po' limitato nel suo primo anno a San Siro ma che adesso suona come un motivo per alzare, sempre di più, il livello delle prestazioni. Una serata da raccontare nel tempo per il centrale di Anzio, capace di disinnescare tutte le offensive della Lazio. Il destino ha voluto che fosse lui a tirare il rigore decisivo, sotto la Nord dove andava da ragazzino e dove aveva segnato proprio il suo idolo Nesta nella finale del 1998, con la maglia biancoceleste, proprio al Milan.



DA NAZIONALE - Che questo ragazzo di appena 23 anni avesse talento lo si era capito sin dai suoi primi passi in serie A quando indossava il giallorosso della Roma. Qualche problema fisico di troppo ne aveva frenato la crescita che si è materializzata in questa stagione. Per rendimento Romagnoli è il miglior difensore, la Nazionale deve ripartire da lui e Bonucci. Una coppia che sta facendo le fortune di Gattuso e che puo' diventare un buon punto di partenza per il nuovo corso azzurro.