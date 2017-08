Today in Milanello @acmilan Un post condiviso da @alessioromagnoli46 in data: 13 Ago 2017 alle ore 10:13 PDT

“Today in Milanello”, ha scritto su Instagram. Il difensore del Milan da tre giorni. Il post su Instagram è un chiaro segnale rivolto in primis a se stesso, in secondo luogo ai tifosi rossoneri:, l’infortunio al menisco del ginocchio sinistro accusato nel corso dell’ultimo derby contro l’Inter è quasi un lontano ricordo. Il centrale difensivo classe 1995, fermatosi dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-2 nella stracittadina poi pareggiata nel finale da Cristian Zapata, è finalmente pronto a rientrare, dopo una- Il difensore del Milan, out dal 21 maggio per un problema al menisco del ginocchio sinistro, ha deciso insieme allo staff medico rossonero di. Romagnoli non è partito con il Milan né per la tournée cinese, né alla volta della Romania per la gara di Europa League contro il Craiova. Per la gara di ritorno contro la squadra di Devis Mangia non è stato convocato da Montella, ma subito dopo ha iniziato a lavorare insieme ai compagni. Il numero 13 è sempre più vicino al pieno recupero dall’infortunio: mancano ormai la parte tattica e la partitella, il resto della seduta Romagnoli lo svolge regolarmente con i compagni di squadra.: l’allenatore rossonero nel corso della nuova stagione vuole provare anche la difesa a tre. Il 4-3-3, modulo utilizzato l’anno scorso e in questi primi impegni stagionali, non sarà accantonato, ma verrà alternato al 3-5-2 (o 3-4-2-1).: sarà lui il centrale, tra Mateo Musacchio (sul centro destra) e Alessio Romagnoli (sul centro sinistra)., fin qui utilizzati come terzini nella difesa a quattro, nei piani della società e di Montella stesso possono fare ancora meglio da esterni in un centrocampo a quattro o a cinque. Le intenzioni di Montella sono chiare: vuole lavorare sin da subito sulla retroguardia a tre, utilizzata per la prima volta nel finale della scorsa stagione. Col pieno rientro di Romagnoli ormai alle porte,: il momento della MBR (Musacchio-Bonucci-Romagnoli) è sempre più vicino.