Dopo André Silva, il Milan si muove ancora per cercare un attaccante. Secondo Sky Sport, i rossoneri starebbero tentando l'affondo per Nikola Kalinic. Tra le parti, ci sarà un incontro nella giornata di sabato tra Mirabelli e Corvino in persona. I due dirigenti tratteranno il possibile passaggio del bomber croato a Milano: i Viola partiranno dalla richiesta di 30 milioni, ma il Diavolo cercherà di abbassare le pretese, magari inserendo qualche contropartita tecnica in uscita da Milanello.