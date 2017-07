Arrigo Sacchi, leggenda del Milan di Berlusconi, ha parlato a Sky Sport della scelta del centravanti: "Sta montando delle basi, ma non bisogna aver fretta. Se prendi dei giovani, come stan facendo, è evidente come tu non sia ancora pronto. Montella ha fatto bene e questo per lui sarà un anno importante. Un tecnico che ha sempre privilegiato un calcio positivo. Kalinic? A me piace molto. Male che vada, all'interno di una partita è sempre positivo. Persona serie, ragazzo serio, sempre a disposizione della squadra e senza malattie di protagonismo. Ha sempre segnato in A e lo ripeto, mi piace molto. Borini? Dà la vita per la propria squadra. Quando si hanno simili profili, si ottengono sempre risultati superiori alle aspettative".