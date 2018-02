Il sesto posto in Serie A e gli 11 punti ottenuti nelle ultime 5 partite molto impegnative (Fiorentina, due volte Roma, Torino e Verona) hanno riempito di entusiasmo la Sampdoria e i suoi tifosi. I blucerchiati sono tornati a volare, offrendo bel calcio e prestazioni convincenti. Inevitabile quindi che cresca l'attesa per la partita di domenica sera, un Milan-Sampdoria che sa moltissimo di spareggio per l'Europa.



Per questo motivo, ma anche per la 'comodità' della trasferta Milano-Genova e per la riapertura delle trasferte ai non tesserati, è atteso un vero e proprio esodo blucerchiato verso San Siro. Secondo Il Secolo XIX sino a ieri erano stati venduti circa 1.200 biglietti per la sfida di domenica sera. Numero destinato ad aumentare ulteriormente, considerando anche che tutti i gruppi del tifo organizzato hanno preparato dei pullman per raggiungere il 'Meazza': tra oggi e domani è probabile che la cifra complessiva di tifosi blucerchiati salga ancora.