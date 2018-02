MILAN

Donnarumma 6: Praticamente inoperoso per tutti i 90', si segnala solo per qualche buona uscita.

Calabria 7: Riscatta ampiamente il black-out di Udine. Sfonda sempre sulle destra, da il via all'azione che porta al rigore e serve un assist perfetto per Bonaventura.

Bonucci 6: Qualche errore di troppo in fase di uscita non da lui.

Romagnoli 7: Annulla Zapata, conferma il momento straordinario di forma.

Rodriguez 5,5: Ha sul groppone il rigore fallito e alcune sbavature che mandano su tutte le furie Gattuso. Sta vivendo un calo fisico dopo aver spinto molto a inizio campionato.

Montolivo 6,5: Non giocava 90 minuti da più di due mesi ma non sfigura. Prezioso in fase di copertura. (Dall'84 Locatelli s.v)

Biglia 7: Uomo d'ordine, detta i tempi della manovra con puntualità e rigore. Si è preso le chiavi del centrocampo rossonero.

Bonaventura 7: Il centrocampista che incarna alla perfezione il credo tattico di Gattuso. Trova il quarto gol a San Siro, il quinto in campionato.

Suso 6,5: Regala numeri d'alta scuola nel primo tempo, mandando in totale confusione Murru. Meno intraprendente nella seconda frazione.

Cutrone 6: Prezioso il taglio sul primo palo che libera al tiro Bonaventura in occasione del gol. Non lascia il segno anche perché poco servito dai compagni. (Dal 73' André Silva 6,5: Questa volta l'impatto è più che positivo. Un gran numero sottolineato dall'ovazione del pubblico di San Siro, fa salire la squadra )

Calhanoglu 7,5: Gioca una partita perfetta sotto ogni punto di vista, alla quale manca solo il gol. Attacca e difende con qualità e intensità, sfortunato in occasione della traversa centrata nel secondo tempo.