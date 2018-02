Dopo gli anticipi di ieri e le gare del pomeriggio, termina questa sera con il posticipo dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano la 25esima giornata di Serie A: alle 20.45 si affrontano Milan e Sampdoria, in un match dal profumo d'Europa. I rossoneri guidati da Gennaro Gattuso sono reduci da nove risultati utili di fila, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, e vogliono continuare la loro rincorsa almeno alla sesta posizione, occupata proprio dai genovesi e distante tre punti, che potrebbero essere colmati con una vittoria questa sera, mentre è più complicato ipotizzare una rimonta Champions, riprendendo il quarto posto. Dal canto suo la squadra di Marco Giampaolo, una delle sorprese più liete del nostro campionato sino ad ora, non vuole fermarsi e vuole sconfiggere il Milan anche al ritorno, dopo la bella vittoria dell'andata, mandandolo a sei punti di distacco. I doriani non perdono da cinque giornate (tre vittorie e due pareggi).



STATISTICHE E PRECEDENTI - Dopo essere rimasto imbattuto in otto sfide di Serie A contro la Sampdoria (5V, 3N), il Milan ha perso le ultime due gare contro i blucerchiati, senza riuscire a segnare. Nelle ultime sei sfide tra queste due squadre in casa del Milan in Serie A, non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila: successo per i liguri nella più recente. Il Milan è imbattuto da sei incontri in campionato (4V, 2N), i rossoneri non arrivano ad almeno sette gare di fila senza sconfitte in A da febbraio 2016. Il Milan ha anche mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita contro la SPAL; i rossoneri non inanellano due match consecutivi senza subire gol in A da gennaio 2017. La Sampdoria ha raccolto 41 punti in questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria la squadra blucerchiata non ha mai fatto meglio dopo 24 partite di Serie A. La Sampdoria va a segno da otto partite di campionato di fila: nessun club vanta una striscia corrente più lunga in Serie A. Milan (47%) e Sampdoria (44%) sono due delle tre squadre che, in percentuale, subiscono più reti negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato, dietro alla sola Roma (53%). Sfida tra la squadra che ha perso il maggior numero di punti da situazione di vantaggio in questa Serie A (Sampdoria con 17) e la seconda che ne ha persi meno (il Milan a quattro è dietro al solo Napoli, zero). Patrick Cutrone (cinque) è il secondo giocatore più giovane ad aver segnato almeno cinque reti nei cinque maggiori campionati europei 2017/18, dietro a Kylian Mbappé (nove gol). Tra le squadre affrontate almeno otto volte in Serie A, il Milan è quella contro cui Fabio Quagliarella ha segnato di meno: una rete in 21 sfide.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramírez; D. Zapata, Quagliarella.