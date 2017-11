Il Milan ha sciolto le ultime riserve: sarà Mario Innaurato il nuovo preparatore atletico. 47enne belga, di chiare origini italiane (più precisamente abruzzesi) e attualmente membro dello staff del c.t della Costa D'Avorio Wilmots. Prenderà il posto dell'esonerato Emanuele Marra che aveva chiuso la sua collaborazione con Montella il 26 settembre scorso.



DA BIGLIA A KESSIE - Innaurato in quel di Milanello potrà contare sull'appoggio di Franck Kessie, con il quale ha lavorato negli ultimi mesi, e di Lucas Biglia. Con l'argentino ha speso diversi anni insieme nella comune esperienza all'Anderlecht, la stima tra i due è molto alta. L'obiettivo dei rossoneri è quello di rimettere in carreggiata la squadra dal punto di vista fisico per dare una svolta soprattutto nel girone di ritorno.



COSA MANCA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'accordo tra la società rossonera e il preparatore italo-belga c'è già. La Costa d'Avorio sabato prossimo si giocherà la qualificazione ai Mondiali in Russia nella sfida contro il Marocco, poi sarà pronta a liberare Innaurato.