MILAN

Donnarumma 6: Una esitazione che poteva costare cara su un tiro di Politano, bravo quando chiude lo specchio a Ragusa.



Abate 5,5: praticamente nullo in fase di spinta.(Dal 56' André Silva 5,5: Entra e non incide, creandosi poche volte i presupposti per andare al tiro).



Bonucci 6: mezzo voto in meno per l'ammonizione, ingenua, che gli costerà un turno di squalifica. Salta il Napoli.

Romagnoli s.v: costretto subito al cambio per un problema muscolare. (Dal 5' Musacchio 5: I primi minuti li gioca con personalità, poi si rende protagonista della dormita che porta al gol di Politano),



Rodriguez 6: Denota ancora dei momenti di incertezza non da lui, lontano parente del giocatore positivo ammirato a inizio stagione. Molto meglio quando deve difendere.



Kessie 5,5: Nel complesso gioca una discreta partita, ma l'occasione cestinata nei primissimi minuti di gara pesa come un macigno.



Biglia 5,5: Regia scolastica, specie quando serviva maggiore partecipazione alla manovra nei momenti di stanca del Milan. Diversi errori anche in fase di uscita.



Bonaventura 5: anche oggi non riesce a combinare nulla di determinante: troppi palloni persi, zero inserimenti in area. Poteva cambiare il match con il missile calciato nel recupero ma Consigli gli strozza l'urlo in gola.



Suso 5,5: Cincischia spesso, facendo perdere dei tempi di gioco all'azione dei rossoneri. Paradossalmente è meno incisivo rispetto al girone di andata, inizia a essere un problema serio da risolvere al più presto.



Cutrone 5: pochi palloni giocati e male, non riesce a entrare in partita. Non sta attraversando un momento brillantissimo di forma (Dal 67' Kalinic 6,5: Sbaglia un gol non difficilissimo, ne realizza uno bello e importante.)



Calhanoglu 6: Prova ad armare il destro in più di un'occasione, ma il gol non arriva. Almeno ci prova.