Prima Kessiè, poi André Silva: Milan scatenato sul mercato. Un cambio di passo rispetto agli anni scorsi, in cui i rossoneri puntavano i parametri zero o i saldi di fine agosto, quando Adriano Galliani era il protagonista dei “giorni del condor”. Con la nuova proprietà e ingenti disponibilità economiche il Milan ormai va solo sulle prime scelte. E il mercato estivo, dicono i bookmaker, potrà regalare al Diavolo altri grandi colpi. In attacco sono due i nomi più caldi: Diego Costa e Andrea Belotti. L’attaccante con passaporto spagnolo potrebbe arrivare grazie ai buoni rapporti con il suo procuratore, Jorge Mendes (lo stesso che ha portato Silva) e i rossoneri sono la destinazione più probabile, a 2,25. Su Belotti ci sono difficoltà economiche al momento, legate alle pretese del Torino, ma anche il Gallo è in orbita rossonera secondo i bookmaker: vederlo a San Siro pagherebbe 2,50. A sentire i quotisti, i rossoneri stanno lavorando sottotraccia anche per Moussa Dembele del Celtic, squadra con cui erano già state avviate delle trattative. L’ingaggio dell’attaccante francese è dato pure a 2,25. Milan attivo anche sugli esterni e favorito per Keita Baldè: il senegalese della Lazio pagherebbe 3,50 alla corte di Montella. Infine, il caso Donnarumma, la cui conferma sarebbe forse l’acquisto più importante. Secondo i bookmaker la trattativa per il rinnovo del portiere si risolverà nel migliore dei modi: Gigio ancora al Milan nella prossima stagione vale appena 1,30.