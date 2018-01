Continuano ad addensarsi nubi sul futuro di André Silva. Come riportato dal portale del quotidiano portoghese Record, lo Swansea sta pensando all'acquisto dell'attaccante del Milan.



Il club è vicino all'agente della punta Jorge Mendes che in estate ha portato in Galles dal Bayern Monaco il connazionale Renato Sanches.



Le altre possibili destinazioni qualora il classe '95 dovesse lasciare i rossoneri sarebbero Wolverhampton, Everton e West Ham, ma il club rossonero non vuole per ora privarsi di Silva in prestito.