Kevin-Prince Boateng è tornato a parlare a Milantv della sua esperienza in rossonero: “Il Milan è una squadra, ognuno lotta per l’altro, io guardo tutte le partite, si vede il cambiamento, non buttano via mai la palla. Sono molto felice di vedere il Milan così. In partite come quella di venerdì la tattica non è importante, serve la grinta, è una partita che il Milan può vincere. È stato un bel gol quello contro l’Arsenal, il ricordo più bello di quella partita è stata la cena dopo il match. Sono entrato nel ristorante e tutta la gente era in piedi, è stato uno dei giorni più belli al Milan. Ho tantissimi ricordi belli, sono stati tre anni incredibili, il moonwalk è stata una cosa pazza ma bella, lo scudetto un’emozione bellissima. I tifosi del Milan sono nel mio cuore e lo sanno, mi hanno dato la sensazione di essere importante non solo in campo ma come uomo e me lo porterò sempre nel cuore. Bacca è importantissimo per il Milan. Il calcio è così, prima ti amano e dopo ti odiano, soprattutto se sei un attaccante. Lui assicura sempre il gol quando ne ha l’occasione. La doppietta è molto importante per lui e credo potrà fare tanti gol per lui."