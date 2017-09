Andrea Conti, terzino dell'Italia e del Milan, uscito per un problema alla caviglia nella sfida con Israele, parla a Rai Sport: "Problema alla caviglia? Sì, mi si è girata in seguito a un contrasto, dopo 20 minuti. Mi si è gonfiata subito. Spero di recuperare in fretta. Tempi di inserimento sbagliati? Il mister vuole che il terzino sia alto per aiutare l'esterno, ho fatto quello che mi ha detto il ct".



Condizioni da valutare, quindi, quelle del terzino rossonero in vista della sfida di domenica contro la Lazio sul difficile campo dell'Olimpico.