Alessandro Costacurta non si fida delle capacità di Gattuso come allenatore. E' questo quello che emerge da quanto dichiarato negli studi di Sky: "Io credo che sarà un 2018 con sorprese, gente che lavora con lui a Milanello mi dice che sta trasferendo la grinta ai giocatori e la capacità di capire dove sono. Quello che mi sorprendeva era che, soprattutto a inizio campionato, i giocatori del Milan sembravano caduti in un punto buio da dove non capivano dove fossero. Rino sotto questo aspetto ha fatto scelte ben precise e stimolato nella giusta maniera alcuni di loro. Ho dei dubbi sul Rino tattico e tecnico ma nessun dubbio che questa squadra ricalcherà molto il suo modo di giocare. Non ho ancora visto un'idea di calcio se non quella di essere aggressivi ma deve lavorare ancora sotto gli aspetti degli automatismi"