Diego Lopez, portiere di proprietà del Milan in prestito all'Espanyol, e' tornato sulla sua esperienza in rossonero ai microfoni di Skysport: "Seguo sempre il Milan e la Serie A. Ancelotti e William Vecchi sono stati molto importanti nella mia carriera, sia al Real sia quando ho parlato con loro per andare al Milan: sarò sempre molto grato a lui, Vecchi e a tutto lo staff. Donnarumma titolare? Per me in realtà fu una liberazione perché avevo il ginocchio distrutto da qualche mese. Sapevo che Gigio era un portento. Non ero arrabbiato con Mihajlovic per la scelta, ma per il modo in cui venne fatta. Lui lo sa e io sono contento per Gigio: lo sento ancora spesso, gli sono vicino e sono stato fortunato a condividere con lui lo spogliatoio".